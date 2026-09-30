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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli mikrofonok

SBCMC8650/00

30 m hatótávolság

Ez a vezeték nélküli mikrofon a teljesítményt a mozgás szabadságával ötvözi, bármilyen alkalomra is használja

Összes előny megtekintése

30 m hatótávolság

Vezeték nélküli technológia, amely a mozgás szabadságát nyújtja

A vezeték nélküli rendszerek a kristálytiszta, pontos vétel érdekében ultra magas frekvenciát (UHF) használnak hordozóul, így többé nem gátolják mozgásában a vezetékek. Sétáljon arrébb, üljön le bárhová, és felejtse el a fejhallgató kábele által állított csapdákat.

Válasszon a 2 csatorna közül az interferencia minimalizálásához

Megóvja a zenehallgatás örömét, mivel 2 továbbítócsatorna közül egyszerűen a jobb vételt biztosítóra válthat.

A többirányú kialakítás minden irányból rögzíti a hangokat

Ennek a mikrofonnak az érzékelője egyformán érzékenyen veszi a hangot minden irányból.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.