Vezeték nélküli technológia, amely a mozgás szabadságát nyújtja

A vezeték nélküli rendszerek a kristálytiszta, pontos vétel érdekében ultra magas frekvenciát (UHF) használnak hordozóul, így többé nem gátolják mozgásában a vezetékek. Sétáljon arrébb, üljön le bárhová, és felejtse el a fejhallgató kábele által állított csapdákat.