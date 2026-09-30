2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBCMC8650/00
30 m hatótávolság
Ez a vezeték nélküli mikrofon a teljesítményt a mozgás szabadságával ötvözi, bármilyen alkalomra is használja
A vezeték nélküli rendszerek a kristálytiszta, pontos vétel érdekében ultra magas frekvenciát (UHF) használnak hordozóul, így többé nem gátolják mozgásában a vezetékek. Sétáljon arrébb, üljön le bárhová, és felejtse el a fejhallgató kábele által állított csapdákat.
Megóvja a zenehallgatás örömét, mivel 2 továbbítócsatorna közül egyszerűen a jobb vételt biztosítóra válthat.
Ennek a mikrofonnak az érzékelője egyformán érzékenyen veszi a hangot minden irányból.
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