2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz
Mindennapos használatra
3 havonta cserélje
Könnyen cserélhető
Hatékony és gyengéd tisztítás a bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz. A kefe a kezéhez képest alaposabban eltávolítja a zsírt és az elhalt hámsejteket, miközben különösen kíméletes az érzékeny bőréhez. A sörték vékonyak, hosszúak, a végük pedig kétszeresen polírozott, melynek köszönhetően a gyengédebb tisztítási hatás érdekében csökken a súrlódás a bőr felületén. Rendkívül kíméletes módszer a tiszta és egészséges megjelenésű bőr eléréséhez. Bőrgyógyászok közreműködésével kifejlesztve.
Az Anti blemish kefe fejlesztési szakaszába vezető bőrgyógyászokat vontunk be, hogy higiénikus, a bőrhibákra hajlamos bőrtípusokon biztonsággal használható kefét hozhassunk létre.
Ha VisaPure készülékkel tisztítja bőrét, több sminkmaradványt és elhalt hámsejtet tud eltávolítani. A mélytisztító hatásnak köszönhetően kedvenc bőrápoló termékei, például a krémek, szérumok és esszenciák jobban beszívódnak a bőrbe.
5.0
5-ből
13
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
AlinaAli
22/09/2017
România
Ideala pentru tenul sensibil
Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă