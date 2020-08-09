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Összes sorozat

  • Kefefej bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz
  • Kefefej bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz
  • Kefefej bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz
  • Kefefej bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

Gyártás megszűnt

VisaPureAnti Blemish kefefej

SC5994/00

5
| (13) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kefefej bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz
Az Anti blemish kefefej csökkenti a bőr zsírosságát és eltávolítja az elhalt hámsejteket, amelyek a pórusok eltömődését okozhatják. A hosszú, puha sörték gyengéd tisztítást biztosítanak, és a bőrhibákra hajlamos, érzékeny bőr igényeit is szem előtt tartják.
Összes előny megtekintése

Kefefej bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

  • A bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

  • Mindennapos használatra

  • 3 havonta cserélje

  • Könnyen cserélhető

Kefe bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

Hatékony és gyengéd tisztítás a bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz. A kefe a kezéhez képest alaposabban eltávolítja a zsírt és az elhalt hámsejteket, miközben különösen kíméletes az érzékeny bőréhez. A sörték vékonyak, hosszúak, a végük pedig kétszeresen polírozott, melynek köszönhetően a gyengédebb tisztítási hatás érdekében csökken a súrlódás a bőr felületén. Rendkívül kíméletes módszer a tiszta és egészséges megjelenésű bőr eléréséhez. Bőrgyógyászok közreműködésével kifejlesztve.

Bőrgyógyászokkal együttműködésben kifejlesztve

Az Anti blemish kefe fejlesztési szakaszába vezető bőrgyógyászokat vontunk be, hogy higiénikus, a bőrhibákra hajlamos bőrtípusokon biztonsággal használható kefét hozhassunk létre.

Növeli a kedvenc bőrápoló termékeinek felszívódását

Növeli a kedvenc bőrápoló termékeinek felszívódását

Ha VisaPure készülékkel tisztítja bőrét, több sminkmaradványt és elhalt hámsejtet tud eltávolítani. A mélytisztító hatásnak köszönhetően kedvenc bőrápoló termékei, például a krémek, szérumok és esszenciák jobban beszívódnak a bőrbe.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

13

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

22/09/2017

România

România

Ideala pentru tenul sensibil

Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.