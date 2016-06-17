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Összes sorozat

  • Egy táska, kétféle megjelenés
  • Egy táska, kétféle megjelenés
  • Egy táska, kétféle megjelenés
  • Egy táska, kétféle megjelenés
  • Egy táska, kétféle megjelenés
  • Egy táska, kétféle megjelenés

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent városi válltáska

SCD148/50

4.2
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Egy táska, kétféle megjelenés
Az Avent babatáskák minden jellemzőjével rendelkező Philips Avent SCD148/50 városi válltáska két stílusos elülső része felváltva hordható, így aktuális öltözékéhez illően vagy az évszaknak megfelelően változtathatja megjelenését.
Összes előny megtekintése

Egyszerűen cserélje le az elülső részt, és táskája megújul

Egy táska, kétféle megjelenés

  • Barna

Hidegen vagy melegen tartja a cumisüvegek tartalmát

Hidegen vagy melegen tartja a cumisüvegek tartalmát

Hideg tápszer vagy anyatej, illetve felforralt víz tárolására alkalmas 4 órán át.

2 felcipzározható rész - változatos megjelenés

2 felcipzározható rész - változatos megjelenés

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas anyagból készült

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas anyagból készült

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas kialakítás.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Gerai išlaiko šilumą

Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.