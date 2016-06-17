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Összes sorozat

  • Stílusos, elegáns táska
  • Stílusos, elegáns táska
  • Stílusos, elegáns táska
  • Stílusos, elegáns táska
  • Stílusos, elegáns táska
  • Stílusos, elegáns táska

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent utazótáska

SCD149/60

4.2
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Stílusos, elegáns táska
Hétvégi kiruccanások, nagyszülőknél töltött éjszakák vagy repülőutak - ebben a tágas Avent utazótáskában minden benne van, amire csak szüksége lehet.
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Baba utazótáska hosszabb utazásokhoz

Stílusos, elegáns táska

  • Fekete

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas anyagból készült

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas anyagból készült

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas kialakítás.

Teljes méretű, kivehető pelenkázó alátét

Hőtartó termosz táska cumisüvegnek

Hőtartó termosz táska cumisüvegnek

2 Avent cumisüveghez való szigetelt cumisüvegtartó, amely néhány órán át megőrzi az előre forralt víz vagy a hideg anyatej, illetve az előre elkészített tápszer hőmérsékletét

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Gerai išlaiko šilumą

Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.