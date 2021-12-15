2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Natural
260 ml
Lassú átfolyású etetőcumi
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
5.0
5-ből
166
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Timike123
15/12/2021
Magyarország
Minden hasznos termék egyben
Újszülött kisbabával kimondottan hasznos kis csomag. Minőségi termékek, variálhatók, így amíg az egyik tisztításra vár, használhatom a többit.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett
Szisz
20/05/2021
Magyarország
Szuper termék
Szeretjük, nagyon jó termék, könnyű a tisztántartása, praktikus, lehet sokféle kiegészítőt kapni hozzá, tökéletes kezdőkészlet
Előnyök
Sokféle méret,könnyen tisztítható
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett
Timi57854
24/02/2020
Magyarország
Hibátlan termékek
Hibátlan termèkek vannak a csomagban, mind nagyon hasznos főleg egy kezdő szettben. Minősége kiváló.
Előnyök
Minden egy csomagban
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD301/01 Natural újszülöttszett
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0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
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