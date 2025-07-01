SCD323/20
Fejés könnyedén
A Philips Avent elektromos mellszívó optimális tejáramlást biztosít, és gyengéden alkalmazkodik az Ön testének méretéhez és alakjához. Gyors és kényelmes minden újdonsült anyuka számára.
Igazítsa mindegyik alkalmat a saját igényeihez számos különféle stimulálási és fejési beállítással. Mellszívónk 4 stimulálási és 4 fejési fokozatot kínál a személyre szabott élményhez.
Már tudja, mi az, ami bevált? A mellszívó automatikusan emlékszik a legutóbbi beállításaira, így Önnek nem kell mást tennie, mint hátradőlni és megnyomni az indítást.
Egyetlen, univerzális méret. A szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az adott mellbimbóhoz.
Kicsi és kompakt motoregység
Zárt fejési rendszerünk azt jelenti, hogy a tej nem folyik be a tömlőkbe, így kevesebb a tisztítani való. A kevesebb alkatrésznek köszönhetően pillanatok alatt újra össze lehet rakni.
A kényelmes, elősterilizált, egyszer használatos zacskók biztonságos tárolást biztosítanak a szoptató anyuka értékes anyatejének.
Tápellátás
Anyag
A következőt tartalmazza:
