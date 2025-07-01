Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Fejés könnyedén Fejés könnyedén Fejés könnyedén

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Hagyományos

      SCD323/20

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Fejés könnyedén

      A Philips Avent elektromos mellszívó optimális tejáramlást biztosít, és gyengéden alkalmazkodik az Ön testének méretéhez és alakjához. Gyors és kényelmes minden újdonsült anyuka számára.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Hagyományos

      Hasonló termékek

      Összes Mellszívók megtekintése
      Most ingyenes házhoz szállítással is rendelhetsz

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Tartozékok hozzáadása

      Összes megtekintése
      Ez a termék
      Single Electric Breast Pump
      - {discount-value}

      Single Electric Breast Pump

      Hagyományos

      összes

      recurring payment

      Fejés könnyedén

      Személyre szabott élmény, 4 + 4 beállítási fokozat

      Személyre szabott élmény, 4 + 4 beállítási fokozat

      Igazítsa mindegyik alkalmat a saját igényeihez számos különféle stimulálási és fejési beállítással. Mellszívónk 4 stimulálási és 4 fejési fokozatot kínál a személyre szabott élményhez.

      Memória funkció

      Memória funkció

      Már tudja, mi az, ami bevált? A mellszívó automatikusan emlékszik a legutóbbi beállításaira, így Önnek nem kell mást tennie, mint hátradőlni és megnyomni az indítást.

      Puha és adaptív szilikonpárna

      Puha és adaptív szilikonpárna

      Egyetlen, univerzális méret. A szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az adott mellbimbóhoz.

      Kicsi és kompakt

      Kicsi és kompakt

      Kicsi és kompakt motoregység

      Kevés alkatrész és intuitív beállítás

      Kevés alkatrész és intuitív beállítás

      Zárt fejési rendszerünk azt jelenti, hogy a tej nem folyik be a tömlőkbe, így kevesebb a tisztítani való. A kevesebb alkatrésznek köszönhetően pillanatok alatt újra össze lehet rakni.

      Az anyatej egészséges tárolása

      Az anyatej egészséges tárolása

      A kényelmes, elősterilizált, egyszer használatos zacskók biztonságos tárolást biztosítanak a szoptató anyuka értékes anyatejének.

      Műszaki adatok

      • Tápellátás

        USB-C csatlakozás
        Igen
        Hálózati feszültség
        5 V és ≥ 1 A
        Tápellátó egység nincs mellékelve. Nem tölthető, csak vezetékes használat.
        Igen

      • Anyag

        0% BPA*
        Igen

      • A következőt tartalmazza:

        Tejgyűjtő zacskók
        5 db
        Motoregység
        Igen
        Szilikon cső
        Igen
        USB-C kábel
        Igen
        Natural cumisüveg (125 ml)
        Igen
        Mellszívó készlet
        Igen
        Rácsavarható fedél
        Igen
        Zárólemez
        1 db
        Lassú átfolyású etetőcumi
        1 db
        Melltartóbetétek
        4 db

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.
      Clippin

      Pótalkatrész vagy tartozék keresése

      Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

      Tartozékok

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • Csak az üvegre és más anyatejjel érintkező részekre vonatkozik, megfelel az EU 2011/10. sz. rendeletének.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.