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  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Classic+ Újszülött szett&lt;br>

SCD371/00

5
| (17) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A Philips Avent praktikus SCD371/00 termékcsomagja, amely 4 Classic+ cumisüveget (2 db 125 ml-es és 2 db 260 ml-es), egy cumisüveg- és cumitisztító kefét, és egy 0-6 hónapos babáknak való átlátszó fehér játszócumit tartalmaz.
Összes előny megtekintése

Egyszerű tisztítás a tökéletes higiénia érdekében

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • (Új) Classic+

Hasfájást csökkentő rendszer*

Hasfájást csökkentő rendszer*

Más cumisüvegekkel ellentétben a klinikailag igazolt hasfájást csökkentő rendszer most be van építve az etetőcumiba, így a cumisüveg különösen könnyen összerakható. Miközben a baba táplálkozik, az etetőcumi egyedülálló szelepe kinyílik, így a levegő az üvegbe kerül és nem a baba pocakjába.

Különösen éjszaka tapasztalható kevesebb nyugtalanság*

Különösen éjszaka tapasztalható kevesebb nyugtalanság*

A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai vizsgálatot végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.*

A tej folyását a baba szabályozza a kevesebb bukás, büfizés és szélgörcs érdekében

A tej folyását a baba szabályozza a kevesebb bukás, büfizés és szélgörcs érdekében

Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik, így a tej a baba által választott ütemben áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a büfizés és a szélgörcs előfordulását.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

17

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

20/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

5 hónapja vásároltam ezt a szettet. Minden benne van amire kezdetben szükség van. A kislányom nagyon szereti. Csak ajánlani tudom!

Előnyök

Cseppmentes, tökéletes kialakítás

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

12/08/2019

Magyarország

Magyarország

Újszülött kortól

Tökéletes újszülött kortól, ha kéne mégegyszer ezt venném.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

27/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes, imádtam

Erre a kezdő szettre esett a választásunk kislányunk születése előtt! Nagyon meg voltunk vele elégedve! A cumit imádta a lányom , azóta is csak Avent cumit veszünk. A cumisüvegek cseppmentesek, jo kialakításúak, könnyű tisztítani. Tökéletes választás volt, több ismerősömnek is ajánlottam, akiknek szintén bevált!

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kéthetes korukban a Philips Avent cumisüveggel etetett babáknál ritkábban fordultak elő hasfájásos tünetek, mint azoknál, akiket hagyományos cumisüveggel etettek. Kéthetes korukban a Philips Avent cumisüveggel etetett babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint azok, akiket hagyományos cumisüveggel etettek.