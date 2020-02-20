2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
(Új) Classic+
Más cumisüvegekkel ellentétben a klinikailag igazolt hasfájást csökkentő rendszer most be van építve az etetőcumiba, így a cumisüveg különösen könnyen összerakható. Miközben a baba táplálkozik, az etetőcumi egyedülálló szelepe kinyílik, így a levegő az üvegbe kerül és nem a baba pocakjába.
A kisbabák egészséges fejlődése és boldogsága azon is múlik, hogyan alszanak és esznek. Véletlenszerű kiválasztáson alapuló klinikai vizsgálatot végeztek annak vizsgálatára, hogy a csecsemőknek szánt cumisüvegek kialakítása befolyásolja-e a csecsemők viselkedését. Azt tapasztalták, hogy a Philips Avent Classic cumisüveg jelentősen, megközelítőleg napi 28 perccel csökkentette a nyugtalanul eltöltött időt a teszt során használt kontroll cumisüveghez képest (46 perc a 74 perccel szemben, p=0,05). Ez különösen éjszaka volt igaz.*
Az etetőcumi egyedülálló szelepe a csecsemő táplálkozási ritmusának megfelelően nyúlik, így a tej a baba által választott ütemben áramlik, minimalizálva a túletetés, a bukás, a büfizés és a szélgörcs előfordulását.
5.0
5-ből
17
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ditte11
20/02/2020
Magyarország
Tökéletes
5 hónapja vásároltam ezt a szettet. Minden benne van amire kezdetben szükség van. A kislányom nagyon szereti. Csak ajánlani tudom!
Előnyök
Cseppmentes, tökéletes kialakítás
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
Viki1993
12/08/2019
Magyarország
Újszülött kortól
Tökéletes újszülött kortól, ha kéne mégegyszer ezt venném.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
TheOresai
27/01/2019
Magyarország
Tökéletes, imádtam
Erre a kezdő szettre esett a választásunk kislányunk születése előtt! Nagyon meg voltunk vele elégedve! A cumit imádta a lányom , azóta is csak Avent cumit veszünk. A cumisüvegek cseppmentesek, jo kialakításúak, könnyű tisztítani. Tökéletes választás volt, több ismerősömnek is ajánlottam, akiknek szintén bevált!
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD371/00 Avent Classic+ Újszülött szett
Kéthetes korukban a Philips Avent cumisüveggel etetett babáknál ritkábban fordultak elő hasfájásos tünetek, mint azoknál, akiket hagyományos cumisüveggel etettek. Kéthetes korukban a Philips Avent cumisüveggel etetett babák kevésbé voltak nyugtalanok, mint azok, akiket hagyományos cumisüveggel etettek.