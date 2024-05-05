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  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Gyártás megszűnt

Philips Avent Audio MonitorsDECT digitális bébiőr

SCD501/00

4.7
| (140) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
Az új DECT SCD501/00 babaőrzőnk teljes biztonságot nyújt, hiszen minden fontos funkciót biztosít, ami egy babaőrzőtől elvárható: a legmegbízhatóbb csatlakozás, kristálytiszta hang és megnyugtató éjszakai fény Önnek és gyermekének.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával

A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

  • 100%-os személyes kapcsolat

  • Éjszakai fény

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

140

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

05/05/2024

Magyarország

Magyarország

Pici fejlesztés nem ártana

Bosszantó, hogy zabálja az elemet.. jobb lenne ha beépített akumlátora lenne ☺️ A másik, hogy elférne rajta egy akasztó a hátuljára.. Amúgy hozza a Philips-től megszokott minőséget ☺️

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

01/06/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék nagyon jól működik

Ajánlom minden kis gyerekesnek, mert nyugodtan lehetek távol.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT

07/04/2023

Magyarország

Magyarország

Babamonitor

Szuper termék, kislányomnál mindíg ezt használtuk.Sokáig bírja elemmel is.

Előnyök

Egyszerű a használta kezdő anyukáknak.

Hátrányok

A baba melletti monitor csak kábellel működik, az nem hordozható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD501/00 DECT digitális bébiőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD501/00 DECT digitális bébiőr

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.

  2. Ez a babaőrző nem tölthető.