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  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
  • A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Gyártás megszűnt

Philips Avent Audio MonitorsDECT digitális bébiőr

SCD560/00

4.9
| (34) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
Az új DECT SCD560/00 babaőr teljes nyugalmat biztosít, hiszen a legmegbízhatóbb csatlakozást, kristálytiszta hangot, hőmérséklet-szabályozást, megnyugtató éjszakai fényt, és altatódalokat nyújt Önnek és gyermekének.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Még több segítség Önnek és gyermekének

A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

  • 100%-os személyes kapcsolat

  • Éjszakai fény és altatódalok

  • Beszéd funkció

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

34

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

20/11/2020

Magyarország

Magyarország

A hatótávolság kitűnő, falon keresztül tiszta hang

Ngyon elégedettek voltunk a termékkel, kristálytiszta hangzása van! Hatótávolság bőven sok! Az akku idő meghosszabbítása érdekében mi 3400 mAh-ra cseréltük a hordozható egységben az akkut, így sokkal tovább bírta(kb.24 óra folyamatosan)

Előnyök

Kiváló minősége

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší chůvička

I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

16/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic

Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.

Előnyök

Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou

Hátrányok

Menu v anglictine

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.