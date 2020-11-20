2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
100%-os személyes kapcsolat
Éjszakai fény és altatódalok
Beszéd funkció
A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.
Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.
Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).
4.9
5-ből
34
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Vik721
20/11/2020
Magyarország
A hatótávolság kitűnő, falon keresztül tiszta hang
Ngyon elégedettek voltunk a termékkel, kristálytiszta hangzása van! Hatótávolság bőven sok! Az akku idő meghosszabbítása érdekében mi 3400 mAh-ra cseréltük a hordozható egységben az akkut, így sokkal tovább bírta(kb.24 óra folyamatosan)
Előnyök
Kiváló minősége
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 DECT digitális bébiőr
VercaVH
04/05/2021
Česká republika
Nejlepší chůvička
I po čtyřech letech každodenního používání maximální spokojenost, bez jediného problému.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Paprika348
16/04/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Spolehliva chuvicka se skvelymi funkcemi navic
Chuvicku jsme vybrali na doporuceni znacky nezavisle od jiných maminek. Jednou z nasich podminek byla obousmerna komunikace, prijemnym bobusem navic bylo nocni svetylko, ukolebavky, teplota v mistnosti u detatka, kterou jsme vyuzivali hlavne, kdyz dcera spinkala venku na terase. Chuvicka se vzdycky spolehlive ozvala, kdy mela, nikdy zbytecna prodleva.
Előnyök
Spolehliva, obousmerna komunikace, nocni svetylko, ukolebavky, funkce teploty v mistnosti s dětskou jednotkou
Hátrányok
Menu v anglictine
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD560/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.