2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
125 ml
Újszülött átfolyású etetőcumi
0 hó.+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
4.9
5-ből
251
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
LILL92
29/07/2022
Magyarország
Minőségi termék
Eddigi tapasztalataim alapján, csak pozitív véleményt tudok írni róla. A cumi formája tökéletesen megfelelő,egyből elfogadta, ellentétben más márkákkal, amelyeket próbáltunk. Nem okozott cumizavart és hasfájást se, ami számomra fő szempont volt. Könnyen tisztítható, jól zár. Bátran ajánlom mindenkinek!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg
Anyoca81
29/07/2022
Magyarország
Cumisüveg
Szeretem ezt a terméket. Jó a fogása, könnyen használható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg
Szvetii
29/07/2022
Magyarország
IMÁDOM
Kisfiammal kezdetektől másfajta cumisüveget használtunk, majd kaptunk egy Avent naturalt ajándékba. Az első pillanattól elfogadta, szerette, így pár hét múlva le is cseréltük a többit is erre a fajtára. Most már 6,5 hónapos, ebből kapja a vizet is és a tápszert is. Könnyen tisztítható, pont kézre áll és a cumi része is megfelelő! Csak ajánlani tudom!
Előnyök
Minden is
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.