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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural cumisüveg

SCF030/17

4.9
| (251) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
Ultra soft cumifejével Natural cumisüvegünk még inkább hasonlít az anyamellhez. A széles, mellbimbó alakú etetőcumi a rugalmas, spirális kialakítással és a kényelmet szolgáló szirmokkal lehetővé teszi a természetes szájtartást, emellett egyszerűbbé teszi a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 1 db cumisüveg

  • 125 ml

  • Újszülött átfolyású etetőcumi

  • 0 hó.+

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.

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Értékelések

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4.9

5-ből

251

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2

29/07/2022

Magyarország

Magyarország

Minőségi termék

Eddigi tapasztalataim alapján, csak pozitív véleményt tudok írni róla. A cumi formája tökéletesen megfelelő,egyből elfogadta, ellentétben más márkákkal, amelyeket próbáltunk. Nem okozott cumizavart és hasfájást se, ami számomra fő szempont volt. Könnyen tisztítható, jól zár. Bátran ajánlom mindenkinek!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg

29/07/2022

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg

Szeretem ezt a terméket. Jó a fogása, könnyen használható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg

29/07/2022

Magyarország

Magyarország

IMÁDOM

Kisfiammal kezdetektől másfajta cumisüveget használtunk, majd kaptunk egy Avent naturalt ajándékba. Az első pillanattól elfogadta, szerette, így pár hét múlva le is cseréltük a többit is erre a fajtára. Most már 6,5 hónapos, ebből kapja a vizet is és a tápszert is. Könnyen tisztítható, pont kézre áll és a cumi része is megfelelő! Csak ajánlani tudom!

Előnyök

Minden is

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF030/17 Natural cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.