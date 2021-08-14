2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
330 ml
Gyors folyású etetőcumi
6 hó+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A baba változó igényeihez tervezett harapásálló és sima cumifej.
A cumifej belsejében található szirmok és barázdák összeragadás-mentes és hajlékony kialakításról gondoskodnak a megszakítás nélküli etetésért.
4.9
5-ből
113
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
ABoVe
14/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Még nem kell, mert van 2 másik üveg, de az a pletyka, hogy megszűntetik a gyártását
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg
Bernadett85
18/02/2020
Magyarország
Ez a termék kiváló, mindenkinek ajánlom
Mindenkinek ajánlom ezt a terméket. Lassan 3 éve használjuk. Hibátlan állapotú most is. Nem sárgult be.
Előnyök
Az üveget lassan 3 éve használjuk, hibátlan állapotú, nem sárgult be.
Hátrányok
Nem tudok ilyet
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg
Moncsika17
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Kisfiamnak születésétől kezdve kellett kiegészítő tápszert adnunk az anyatej mellé. Az Avent Natural cumisüveggel könnyű az etetése, megszűnt a hasfájása és cumizavar sem alakult ki nála. A szopási technikája kifogástalan maradt. Örülök, hogy sikerül sokáig szoptatnom a kiegészítés mellett.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg
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