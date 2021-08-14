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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural cumisüveg

SCF036/17

4.9
| (113) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
Natural cumisüvegünket bordázott, puha és összeragadás-gátló cumifejével növésben lévő csecsemők számára alakítottuk ki. A kényelmes szirmok és a cumifej természetes alakja lehetővé teszi a természetes szájtartást, egyszerűbbé téve a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 1 db cumisüveg

  • 330 ml

  • Gyors folyású etetőcumi

  • 6 hó+

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Lágy és sima szilikon gyermeke változó igényeihez

A baba változó igényeihez tervezett harapásálló és sima cumifej.

Rugalmas, összeragadás-gátló és puha cumifej-kialakítás

Rugalmas, összeragadás-gátló és puha cumifej-kialakítás

A cumifej belsejében található szirmok és barázdák összeragadás-mentes és hajlékony kialakításról gondoskodnak a megszakítás nélküli etetésért.

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Értékelések

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4.9

5-ből

113

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

4

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

Még nem kell, mert van 2 másik üveg, de az a pletyka, hogy megszűntetik a gyártását

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Ez a termék kiváló, mindenkinek ajánlom

Mindenkinek ajánlom ezt a terméket. Lassan 3 éve használjuk. Hibátlan állapotú most is. Nem sárgult be.

Előnyök

Az üveget lassan 3 éve használjuk, hibátlan állapotú, nem sárgult be.

Hátrányok

Nem tudok ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Kisfiamnak születésétől kezdve kellett kiegészítő tápszert adnunk az anyatej mellé. Az Avent Natural cumisüveggel könnyű az etetése, megszűnt a hasfájása és cumizavar sem alakult ki nála. A szopási technikája kifogástalan maradt. Örülök, hogy sikerül sokáig szoptatnom a kiegészítés mellett.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF036/17 Natural cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően