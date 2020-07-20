2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Újszülött etetőcumi
0 hó.+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
4.8
5-ből
22
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
KSR2020
20/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Am cumparat aceste tetine datorita parerilor pozitive primite de la cunostinte. Bebelusul a primit foarte bine datorita formei tetinei care imita sanul. Folosim tetina si pe post de suzeta cand este nelinistit bebelusul. Recomand aceste tipuri de tetine.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF041/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF041/27 Tetină Natural
Jenda42
23/07/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Ideální k základní sadě
Dokoupili jsme k základní Natural sadě, čímž máme 4 láhve a průtokem 0+.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF041/27 Dudlík Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF041/27 Dudlík Natural
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Nježan, mek i podatan sisač
Beba super prihvatila, vrlo lako se čisti i održava!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF041/27 Sisač Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF041/27 Sisač Natural
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