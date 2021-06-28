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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural etetőcumi

SCF042/27

4.8
| (18) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
A spirális kialakítású, rendkívül puha cumifej még inkább hasonlít az anyamellhez. A kényelmes szirmok és a cumifej természetes alakja lehetővé teszi a természetes szájtartást, egyszerűbbé téve a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

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Rendkívül puha és rugalmas etetőcumi

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 2 db

  • Lassú folyású etetőcumi

  • 1 hó.+

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

18

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

28/06/2021

România

România

Baby aproba.

Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.

Előnyök

Fara colici, rapid

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Eficient

Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+

Előnyök

Natural

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural

27/06/2021

România

România

Produs excelent si practic

Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"

Előnyök

Imita perfect forma sanului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően