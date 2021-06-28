2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Lassú folyású etetőcumi
1 hó.+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
4.8
5-ből
18
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Oana1a
28/06/2021
România
Baby aproba.
Noi ne-am impacat foarte bine cu ele, nici urma de colici, gaze putine, si a mancat destul de rapid.
Előnyök
Fara colici, rapid
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural
Cristina geo
27/06/2021
România
Eficient
Aleg produse avent cu bucurie. Sunt cele mai bune. Acest produs este anti colici și m-a ajutat foarte mult. Recomand rudelor și prietenilor cu încredere. Nota 10+
Előnyök
Natural
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural
Di_di
27/06/2021
România
Produs excelent si practic
Produs care imita perfect forma sanului sustinand procesul de alaptare si oferind confort atat mamei cat si bebelusului. "Recenzie din Campania Philips"
Előnyök
Imita perfect forma sanului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF042/27 Tetină Natural
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