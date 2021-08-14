Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

15

p

:

36

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural etetőcumi

SCF043/27

4.7
| (60) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
A spirális kialakítású, rendkívül puha cumifej még inkább hasonlít az anyamellhez. A kényelmes szirmok és a cumifej természetes alakja lehetővé teszi a természetes szájtartást, egyszerűbbé téve a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Kompatibilis termékek
Natural Response

Natural Response
Cumisüveg

SCY903/02

Rendkívül puha és rugalmas etetőcumi

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 2 db

  • Közepes folyású etetőcumi

  • 3 hó.+

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

60

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

Gyorsan cserélhető, jó puha. Igaz a pici a 2-es fej után nem akarja a 3-ast

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF043/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF043/27 Natural etetőcumi

22/06/2021

România

România

Foarte bun

Sunt usor de curatat si sterilizat. Bebelusului nu i-a mai curs din gurita laptele.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural

18/06/2021

România

România

Foarte bun

Recenzie din Campania Philips ! Tetinele sunt pe placul micuțului meu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően