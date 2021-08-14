2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Közepes folyású etetőcumi
3 hó.+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
4.7
5-ből
60
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
ABoVe
14/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Gyorsan cserélhető, jó puha. Igaz a pici a 2-es fej után nem akarja a 3-ast
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF043/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF043/27 Natural etetőcumi
Nina6
22/06/2021
România
Foarte bun
Sunt usor de curatat si sterilizat. Bebelusului nu i-a mai curs din gurita laptele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural
Violeta@
18/06/2021
România
Foarte bun
Recenzie din Campania Philips ! Tetinele sunt pe placul micuțului meu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF045/27 Tetină Natural
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0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően