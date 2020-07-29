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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural üveg cumisüveg

SCF051/17

4.8
| (95) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
Ultra soft cumifejével Natural cumisüvegünk még inkább hasonlít az anyamellhez. A széles, mellbimbó alakú etetőcumi a rugalmas, spirális kialakítással és a kényelmet szolgáló szirmokkal lehetővé teszi a természetes szájtartást, emellett egyszerűbbé teszi a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 1 db cumisüveg

  • 120 ml

  • Újszülött átfolyású etetőcumi

  • 0 hó.+

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.

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Értékelések

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4.8

5-ből

95

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

3

29/07/2020

România

România

Biberon de sticlă

Acest biberon se poate steriliza foare ușor/ este ușor de manevrat si mărimea mica este usor de manevrat si de bebelusi !!! Ne bucuram ca nu mai avem sticle pătate de suc !!

Előnyök

Nu se mai păteaza sticla / nu devine cu aspect tociteq

Hátrányok

Este puțin mai grea decât una de plastic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural

26/07/2020

România

România

Este cel mai potrivit biberon pentru un nou-născut

Având in vedere cât de fragili sunt Bebelușii la începutul vieții, acesta este un produs 100% conceput pentru ei. Curge cât trebuie pentru a avea un supt fata probleme. Recenzie din campania Phillips

Előnyök

Materialul folosit pentru tetina și sticla foarte bun, um supt gata probleme, bebe fără colici

Hátrányok

Niciunul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural

26/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Am ales acest produs datorita materialului și a tetinei! Recomand! Foarte mulțumită!!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.