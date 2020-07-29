2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
120 ml
Újszülött átfolyású etetőcumi
0 hó.+
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
4.8
5-ből
95
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Bubu5
29/07/2020
România
A promóció része
Biberon de sticlă
Acest biberon se poate steriliza foare ușor/ este ușor de manevrat si mărimea mica este usor de manevrat si de bebelusi !!! Ne bucuram ca nu mai avem sticle pătate de suc !!
Előnyök
Nu se mai păteaza sticla / nu devine cu aspect tociteq
Hátrányok
Este puțin mai grea decât una de plastic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
26/07/2020
România
A promóció része
Este cel mai potrivit biberon pentru un nou-născut
Având in vedere cât de fragili sunt Bebelușii la începutul vieții, acesta este un produs 100% conceput pentru ei. Curge cât trebuie pentru a avea un supt fata probleme. Recenzie din campania Phillips
Előnyök
Materialul folosit pentru tetina și sticla foarte bun, um supt gata probleme, bebe fără colici
Hátrányok
Niciunul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Mari0510
26/07/2020
România
A promóció része
Recenzie din Campania Philips
Am ales acest produs datorita materialului și a tetinei! Recomand! Foarte mulțumită!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF051/17 Biberon din sticlă Natural
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0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
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