2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1 db cumisüveg
260 ml
Lassú átfolyású etetőcumi
1 hó.+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.
A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.
4.8
5-ből
370
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Szla
07/09/2022
Magyarország
Megmentőnk
A 3 hónapos kisfiam 2-3 hét kizárólagos szopizás után nem fogadta el a cumisüveget (lefejt tej), próbáltunk különböző fajtákat is; fulladozott, nem értette hogy kell rendesen bekapni. Megvettem ezt a naturalt és egyből rácuppant, ügyesen evett belőle. A cumi fejet tudom használni a sima aventes üvegeimre úgyhogy ez is szuper.
Előnyök
Tényleg össze lehet hangolni a szopival
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg
NB511
12/04/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes “A” cumisüveg
A legjobb márka és a legjobb cumifej, csak ezt fogadja el a kisfiam, valóban minőségi és nem okoz cumizavart!
Előnyök
Minden
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg
ABoVe
14/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Ajánlott
Nálunk a pici csak ezt a márkát és típust fogadja el
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF034/17 Natural cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF034/17 Natural cumisüveg
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
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