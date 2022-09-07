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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural cumisüveg

SCF070/22

4.8
| (370) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
Ultra soft cumifejével Natural cumisüvegünk még inkább hasonlít az anyamellhez. A széles, mellbimbó alakú etetőcumi a rugalmas, spirális kialakítással és a kényelmet szolgáló szirmokkal lehetővé teszi a természetes szájtartást, emellett egyszerűbbé teszi a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 1 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Lassú átfolyású etetőcumi

  • 1 hó.+

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

Ultra soft cumifej, amely a női mell tapintását utánozza

A cumifej ultra soft anyaga a női mell tapintását utánozza.

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

Hajlékony, spirális kialakítás kényelmes szirmokkal

A hajlékony, spirális kialakítás, valamint egyedülálló és kényelmes szirmaink hajlékony cumifejet alkotnak, így a cumifej összeragadása nélkül tesznek lehetővé természetesebb etetést.

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Értékelések

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4.8

5-ből

370

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

07/09/2022

Magyarország

Magyarország

Megmentőnk

A 3 hónapos kisfiam 2-3 hét kizárólagos szopizás után nem fogadta el a cumisüveget (lefejt tej), próbáltunk különböző fajtákat is; fulladozott, nem értette hogy kell rendesen bekapni. Megvettem ezt a naturalt és egyből rácuppant, ügyesen evett belőle. A cumi fejet tudom használni a sima aventes üvegeimre úgyhogy ez is szuper.

Előnyök

Tényleg össze lehet hangolni a szopival

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg

12/04/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes “A” cumisüveg

A legjobb márka és a legjobb cumifej, csak ezt fogadja el a kisfiam, valóban minőségi és nem okoz cumizavart!

Előnyök

Minden

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF033/17 Natural cumisüveg

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ajánlott

Nálunk a pici csak ezt a márkát és típust fogadja el

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF034/17 Natural cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF034/17 Natural cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.