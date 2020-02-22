2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Biztosítja a baba bőrének légzését
Fogszabályozós és BPA-mentes
1 darabos csomag
6-18 hó
Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad cumizás közben.
Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a texturált szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra soft és ultra air cumijainkat.
Tudatosan választottuk a szilikont az ultra soft és ultra air cumikhoz, mivel ez egy biztonságos és semleges anyag, amelyet széles körben használnak az orvosi alkalmazásokban, mentes a veszélyes vegyi anyagoktól, endokrin aktív anyagoktól (pl. BPA) és allergénektől.
4.9
5-ből
651
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Lili94
22/02/2020
Magyarország
Elfogadta
Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Melinda34
21/02/2020
Magyarország
Csak ezt használjuk!
Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.
Előnyök
BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.
Hátrányok
Szămomra nincs.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
gabica
21/02/2020
Magyarország
Kedvenc
Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.
Előnyök
Puha, légáteresztő, sterilizálható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit