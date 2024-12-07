2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Különösen kíméletes az érzékeny bőrhöz
Prémium ápolás az érzékeny bőrnek a rugalmas cumipajzsnak köszönhetően. 10 szülőből 9 egyetért ezzel: a kisbabámnak nincs bőrirritációja az ultra soft cumi használatának megkezdése után.** Nem számít, ki vigyáz a gyermekre, a vigasz és a megnyugvás mindig kéznél van! A cumi jelenleg 80%-ban növényi alapú.*
Érzékeny bőrhöz
BPA-mentes
2 csomag, 80%-ban növényi alapú*
0–6 hó
A baba bőre extra ápolást igényel. A puha cumipajzs technológia követi a baba arcának természetes vonalait, így kevésbé hagy nyomot a bőrén, és kevésbé irritálja azt.** A lekerekített cumipajzs minimálisra csökkenti az arcra nehezedő nyomást, így extra gyengédséget biztosít.
Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.
Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.
4.9
5-ből
345
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
B.Gy.
07/12/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
max O.K.!!
Az unokám egyből elfogatta az elöző cumija helyett max O.K.!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi
Date of Use 2023-11-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi
Date of Use 2023-11-07
Timike890125
09/03/2021
Magyarország
A termék minőségben és funciójában is kiváló!
Teljes mértékben örülök, hogy a baba kelengye vásárláskor az avent termékek mellett döntöttünk. Mind minőségileg felűl múlja más gyártók termékeit, tökéletes a cumi kialakitása, nem nagy cumi teljesen megfelelő méretű a pici szájjához. Mi nagyon szeretjük, a következő babámnak is ezt fogom választani és ismerőseimnek is bátran ajánlom! Ingyenesen kaptunk más gyártók cumijait termék mintaként, de meg sem közelíti sem minőségben és kialakitásban!!!
Előnyök
Tökéletes
Hátrányok
Nincs ilyen!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi
Date of Use 2020-11-09
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi
Date of Use 2020-11-09
Huncutka22
17/02/2020
Magyarország
Legjobb cumi
A kisfiam a kezdetektől fogva a philips avent cumikat használja és nagyon szereti. Nem is próbáltunk semmi mást, egyből telitalálat volt. Azóta több garnitúrát is beszereztünk már és a jövőben is csak ilyen cumikat fogunk használni, a korának megfelelőt.
Előnyök
A kisbabám szereti
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi
Date of Use 2019-01-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi
Date of Use 2019-01-17
Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).
87% egyetértett azzal, hogy a baba nem tapasztalt bőrirritációt a Philips Avent ultra soft cumi használatának megkezdése után (2023, n=201).
A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).
A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.