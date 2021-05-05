2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
0-3 hó
A Philips Avent játszócumi könnyű eltávolításához
A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.
A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Előnyök
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Hátrányok
Žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF120/01 Průhledné dudlíky
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF120/01 Průhledné dudlíky
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF120/01 Przezroczyste smoczki