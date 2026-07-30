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  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

Gyártás megszűnt

Philips AventKlasszikus játszócumi

SCF124/01

Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

Nyugtassa meg gyermekét a nap bármely szakában a Philips Avent Classic cumival. A többféle színben kapható, fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja a gyermek fogainak fejlődését.

Összes előny megtekintése

Stílusos kialakítás, letisztult forma

Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

  • Az alapvető kényelemért

  • 0–6 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  4. Az év gyártója – 2014

  5. Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012