2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
SCF124/01
Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
Nyugtassa meg gyermekét a nap bármely szakában a Philips Avent Classic cumival. A többféle színben kapható, fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja a gyermek fogainak fejlődését.
Az alapvető kényelemért
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
Értékelések
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Az év gyártója – 2014
Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012