2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF132/32
0–6 hó
A Philips Avent játszócumi könnyű eltávolításához
A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.
A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.
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