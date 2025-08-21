Gyermekbarát szilikon játszócumik

A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.