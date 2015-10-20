Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

12

ó

:

58

p

:

13

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak
  • Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak
  • Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak
  • Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak
  • Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak
  • Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak

Gyártás megszűnt

Philips AventLevegőlyukas játszócumik

SCF133/01

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak
Az Avent fogszabályozós, összeharapható és szimmetrikus játszócumik a baba szájpadlása, fogai és ínye természetes fejlődésének figyelembevételével készülnek. Minden Avent játszócumi szilikonból készül, szag- és ízmentes. A termék színe változhat.
Összes előny megtekintése

A játszócumi lapján elhelyezett hat lyuk nagyobb kényelmet biztosít a babának

Jobb levegőáramlás az érzékenyebb bőrű babáknak

  • 6-18 hó

Biztonsági gyűrű

Biztonsági gyűrű

A Philips Avent játszócumi könnyű eltávolításához

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.

Gyermekbarát szilikon játszócumik

Gyermekbarát szilikon játszócumik

A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF133/01 Smoczki Freeflow

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF133/01 Smoczki Freeflow

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.