2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tökéletes kialakítás újszülötteknek
0–2 hónap
Fogszabályozós és BPA-mentes
1 db-os
A mini cumi különösen kis méretű és könnyű lapja a legfeljebb 2 hónapos babák számára lett kifejlesztve.
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
4.7
5-ből
38
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Barbara26
03/08/2019
Magyarország
Ez a játszómi egyszerűen tökéletes az újszülött babák számára!
Nemcsak hogy divatos a megjelenése,de maximálisan teljesíti azt amit én elvárok. Minden édesanyja a legtökéletesebbet igyekszik megadni a babája számára.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/01 Mini játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/01 Mini játszócumi
Simon2016
27/08/2017
Magyarország
Tökéletes méret
Pici lányom megnyugtatására használjuk. Több márkát kipróbáltunk, de csak ezt fogadta el, valószínűleg azért, mert ennek éppen megfelelő méretű a cumi része. Ráadásul a minták is nagyon aranyosak rajta.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Mini játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Mini játszócumi
Crinutza
18/06/2019
România
Foarte practice
„Recenzie din campania Philips Avent” Sunt foarte moi, recomand cu încredere pentru orice bebeluș
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Avent Minisuzete
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Avent Minisuzete
Az év gyártója – 2014
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012