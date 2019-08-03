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Összes sorozat

  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
  • Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára

Gyártás megszűnt

Philips AventMini játszócumi

SCF151/01

4.7
| (38) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára
A Philips Avent mini cumi a legfeljebb 2 hónapos babák megnyugtatására lett kifejlesztve. A cumi kicsi és könnyű pajzsa tökéletesen illeszkedik az újszülött szájába, anélkül, hogy hozzáérne az orrához. A fogszabályozós, összeharapható kialakítás nem zavarja a gyermek fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Kényelmesen illeszkedik az újszülött szájába

Különösen kis méretű és könnyű cumi gyermeke számára

  • Tökéletes kialakítás újszülötteknek

  • 0–2 hónap

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Különösen kis méretű és könnyű cumi a legkisebb babák számára

Különösen kis méretű és könnyű cumi a legkisebb babák számára

A mini cumi különösen kis méretű és könnyű lapja a legfeljebb 2 hónapos babák számára lett kifejlesztve.

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

38

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3
2

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a játszómi egyszerűen tökéletes az újszülött babák számára!

Nemcsak hogy divatos a megjelenése,de maximálisan teljesíti azt amit én elvárok. Minden édesanyja a legtökéletesebbet igyekszik megadni a babája számára.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/01 Mini játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/01 Mini játszócumi

27/08/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes méret

Pici lányom megnyugtatására használjuk. Több márkát kipróbáltunk, de csak ezt fogadta el, valószínűleg azért, mert ennek éppen megfelelő méretű a cumi része. Ráadásul a minták is nagyon aranyosak rajta.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Mini játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Mini játszócumi

18/06/2019

România

România

Foarte practice

„Recenzie din campania Philips Avent” Sunt foarte moi, recomand cu încredere pentru orice bebeluș

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Avent Minisuzete

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF151/02 Avent Minisuzete

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az év gyártója – 2014

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  4. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  5. Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012