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Összes sorozat

  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
  • Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Niplette csomag

SCF152/01

4
| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket
Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz
A Niplette™ segítséget nyújt a szoptatáshoz a lapos vagy befelé forduló mellbimbóval rendelkező anyukák számára. Ez az egyedülálló és forradalmi eszköz egyszerű, nem sebészeti és tartós megoldást nyújt. Néhány hét folyamatos viselés után a mellbimbó véglegesen kiemelkedik.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF397/31

Mikrohullámú sterilizáló tasakok

Mikrohullámú sterilizáló tasakok

SCF297/05

Klinikailag bizonyított eredmények*

Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz

  • 1db niplette, 2db melltartóbetét

  • Lapos/befelé forduló mellbimbók esetén

  • 1 Niplette és 2 melltartóbetét

A lapos vagy befelé forduló mellbimbókhoz való eszköz

A lapos vagy befelé forduló mellbimbókhoz való eszköz

A befelé forduló vagy nem kiálló mellbimbók a nők akár 10%-ánál is előfordulhatnak, pszichológiai szorongást okozva, és megnehezítve a szoptatást az anya és a csecsemő számára egyaránt. A csecsemő szívó mozgásának ki kell emelnie a mellbimbót. Ha ez nem történik meg, a Niplette™ egyszerű és kényelmes megoldás, amely segíthet. Az eszköz lehetővé teszi a lapos vagy befelé forduló mellbimbókkal rendelkező nők számára a kényelmes szoptatást – invazív sebészeti beavatkozás nélkül*. Egy zárópajzzsal ellátott átlátszó bimbóformából áll, amely egy szelephez és egy fecskendőcsatlakozóhoz van rögzítve.

Ideálisan a terhesség előtt vagy annak első 6 hónapjában használandó

Ideális esetben a Niplette eszközt a terhesség előtt kell használni, azt nappal vagy éjszaka 8 órás időszakokban viselve*. Ha a mellbimbók nem túl érzékenyek, akkor a terhesség első hat hónapja alatt is viselhető az állandó korrekció elérése érdekében, vagy a baba születését követően pár percig minden szoptatás előtt. A Niplette kihúzza a mellbimbót, lehetővé téve a baba számára a megfelelő szájtartás egyszerű felvételét, és segítve a szoptatás beindulását az első néhány napban. Az állandó kozmetikai korrekció a szoptatás befejezése után végezhető el; ilyen esetben a Niplette időnként újra alkalmazható.

Egyszerű eljárás

Egyszerű eljárás

A kelyhet egy kézzel a mellbimbóudvar fölé kell tartani, majd a levegőt ki kell szívni egy 5 ml-es fecskendő segítségével, hogy a mellbimbó beszívódjon a kehelybe. A felhasználó saját maga szabályozza a szívóerőt, és a kívánt mértékben húzhatja a mellbimbót, amennyire az még kényelmes. A mellbimbó kihúzását követően a felhasználó óvatosan leválasztja a fecskendőt a szelepről, és diszkrét módon tovább viselheti a Niplette eszközt a melltartójában a mindennapi tevékenységei során. Lehetőség szerint kezdetben viselje minél többet.*

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

3
2

04/03/2019

Česká republika

Česká republika

Produkt na 100% splňuje účel.

Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkcnost, vhodný již během těhotenství

[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Funguje jak má

Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples (Niplette: eszköz a befelé forduló mellbimbók nem műtéti korrekciójára), British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, 46–49. oldal