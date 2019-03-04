2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Nem sebészeti megoldás
Lapos/befelé forduló mellbimbók esetén
2 Niplette és 2 melltartóbetét
A befelé forduló vagy nem kiálló mellbimbók a nők akár 10%-ánál is előfordulhatnak, pszichológiai szorongást okozva, és megnehezítve a szoptatást az anya és a csecsemő számára egyaránt. A csecsemő szívó mozgásának ki kell emelnie a mellbimbót. Ha ez nem történik meg, a Niplette™ egyszerű és kényelmes megoldás, amely segíthet. Az eszköz lehetővé teszi a lapos vagy befelé forduló mellbimbókkal rendelkező nők számára a kényelmes szoptatást – invazív sebészeti beavatkozás nélkül*. Egy zárópajzzsal ellátott átlátszó bimbóformából áll, amely egy szelephez és egy fecskendőcsatlakozóhoz van rögzítve.
Ideális esetben a Niplette eszközt a terhesség előtt kell használni, azt nappal vagy éjszaka 8 órás időszakokban viselve*. Ha a mellbimbók nem túl érzékenyek, akkor a terhesség első hat hónapja alatt is viselhető az állandó korrekció elérése érdekében, vagy a baba születését követően pár percig minden szoptatás előtt. A Niplette kihúzza a mellbimbót, lehetővé téve a baba számára a megfelelő szájtartás egyszerű felvételét, és segítve a szoptatás beindulását az első néhány napban. Az állandó kozmetikai korrekció a szoptatás befejezése után végezhető el; ilyen esetben a Niplette időnként újra alkalmazható.
A kelyhet egy kézzel a mellbimbóudvar fölé kell tartani, majd a levegőt ki kell szívni egy 5 ml-es fecskendő segítségével, hogy a mellbimbó beszívódjon a kehelybe. A felhasználó saját maga szabályozza a szívóerőt, és a kívánt mértékben húzhatja a mellbimbót, amennyire az még kényelmes. A mellbimbó kihúzását követően a felhasználó óvatosan leválasztja a fecskendőt a szelepről, és diszkrét módon tovább viselheti a Niplette eszközt a melltartójában a mindennapi tevékenységei során. Lehetőség szerint kezdetben viselje minél többet.*
4.0
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Pája21
04/03/2019
Česká republika
A promóció része
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™
Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
A promóció része
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
A promóció része
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF152/01 Niplette™
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples (Niplette: eszköz a befelé forduló mellbimbók nem műtéti korrekciójára), British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, 46–49. oldal
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