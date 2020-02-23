2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF155
6db. Mosható, nedvszívó párnázás
A nedvszívó hatással rendelkező betét elvezeti a nedvességet a bőrről, és egy szivárgásmentes réteg mögött rejti el.
A ragasztócsíkoknak köszönhetően a melltartóbetét nem csúszik el, a helyén marad.
Szülész és szoptatási tanácsadó szakember segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással kapcsolatban.
4.1
5-ből
34
Értékelések
Loana
23/02/2020
Magyarország
Kényelmes
Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.
Előnyök
Kényelmes. Légáteresztő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Teknos
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, biztonságos érzés
Főként azokban az időszakokban ajánlom, amikor már beállt a kereslet-kínálat a tejtermelésben. Jó nedvszívó képességű, kényelmes. Nem utolsó sorban többszöri használhatósága révén környezetbarát.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
zizitop
30/04/2018
Magyarország
Pamut melltartóbetét, mégis nőies
Pamut melltartóbetét, mégis nőies. Diszkrét, praktikus, jól mosható, jó nedvszívó.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét