Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

11

ó

:

43

p

:

30

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Kényelem és magabiztosság
  • Kényelem és magabiztosság
  • Kényelem és magabiztosság
  • Kényelem és magabiztosság

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Mosható melltartóbetét&lt;br>

SCF155

4.1
| (34) Értékelések
Kényelem és magabiztosság
A Philips Avent SCF155/06 mosható melltartóbetét bolyhos pamutvatta bélése puha, lágy tapintású. Nedvszívó rétege minden nedvességet szivárgásmentes belsejébe vezet a bőrről.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Mikrohullámú sterilizáló tasakok

Mikrohullámú sterilizáló tasakok

SCF297/05

Extra puha és nedvszívó melltartóbetétek

Kényelem és magabiztosság

  • 6db. Mosható, nedvszívó párnázás

Különleges puhaság és nedvszívó-képesség

A nedvszívó hatással rendelkező betét elvezeti a nedvességet a bőrről, és egy szivárgásmentes réteg mögött rejti el.

Nem csúszik el a ragasztócsíkoknak köszönhetően

A ragasztócsíkoknak köszönhetően a melltartóbetét nem csúszik el, a helyén marad.

Szoptatás-szakértők segítségével fejlesztve

Szülész és szoptatási tanácsadó szakember segítségével továbbfejlesztve, aki már 20 éve ad a kismamáknak tanácsokat a szoptatással kapcsolatban.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.1

5-ből

34

Értékelések

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kényelmes

Végre egy kényelmes és igazán nedvszívó mosható melltartóbetét.

Előnyök

Kényelmes. Légáteresztő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, biztonságos érzés

Főként azokban az időszakokban ajánlom, amikor már beállt a kereslet-kínálat a tejtermelésben. Jó nedvszívó képességű, kényelmes. Nem utolsó sorban többszöri használhatósága révén környezetbarát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

30/04/2018

Magyarország

Magyarország

Pamut melltartóbetét, mégis nőies

Pamut melltartóbetét, mégis nőies. Diszkrét, praktikus, jól mosható, jó nedvszívó.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF155 Avent Mosható melltartóbetét

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.