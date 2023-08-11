2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db bimbóvédő, Standard méret
Közepes méret (21 mm)
2 db
A Philips Avent bimbóvédőket csak akkor alkalmazza, ha mellbimbója fáj vagy kisebesedett. Használat előtt javasoljuk, hogy kérje ki egészségügyi szakember véleményét is.
A baba könnyen ráharap a cumilapra, és szoros illeszkedést hoz létre.
A Philips Avent bimbóvédők szagtalan, ízetlen, nagyon tiszta szilikonból készülnek.
4.8
5-ből
136
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Mandula 20
11/08/2023
Magyarország
Szuper
A kisfiam és a kislányom is ennek a segítségével szopizott. Nagyon jól illeszkedik, könnyen tisztítható, sterilizálható.
Előnyök
Jól illeszkedik, könnyen tisztán tartható
Hátrányok
Nincs
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő
Szilviusz88
20/02/2020
Magyarország
Kiváló segítséget nyújt az első napokban.
Kisbabám nehezen jött rá hogyan is működik a szopizás. Az első pár napban sokat segített a bimbóvédő amég rá nem jött hogyan is kell csinálni enélkül.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/01 Bimbóvédő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/01 Bimbóvédő
Garfunkt
19/10/2019
Magyarország
Kiváló
Kiváló termék, sokat segít, főleg első gyermeknél.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő
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