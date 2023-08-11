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Gyártás megszűnt

Philips AventBimbóvédő

SCF156/01

4.8
| (136) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
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A Philips Avent SCF156/00 mellbimbóvédő rendkívül tiszta, puha, szagtalan, íztelen szilikonból készül, amely védelmet nyújt a sebes vagy berepedt mellbimbóknak a szoptatás során.
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Mellápolás - védelem a fájdalmas mellbimbók számára

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  • 2 db bimbóvédő, Standard méret

  • Közepes méret (21 mm)

  • 2 db

Védi a kisebesedett mellbimbót szoptatáskor

A Philips Avent bimbóvédőket csak akkor alkalmazza, ha mellbimbója fáj vagy kisebesedett. Használat előtt javasoljuk, hogy kérje ki egészségügyi szakember véleményét is.

A baba könnyen ráharap

A baba könnyen ráharap a cumilapra, és szoros illeszkedést hoz létre.

Szagtalan, ízetlen, nagyon tiszta szilikonból készült

A Philips Avent bimbóvédők szagtalan, ízetlen, nagyon tiszta szilikonból készülnek.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

136

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

11/08/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper

A kisfiam és a kislányom is ennek a segítségével szopizott. Nagyon jól illeszkedik, könnyen tisztítható, sterilizálható.

Előnyök

Jól illeszkedik, könnyen tisztán tartható

Hátrányok

Nincs

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő

20/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló segítséget nyújt az első napokban.

Kisbabám nehezen jött rá hogyan is működik a szopizás. Az első pár napban sokat segített a bimbóvédő amég rá nem jött hogyan is kell csinálni enélkül.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/01 Bimbóvédő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/01 Bimbóvédő

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Kiváló termék, sokat segít, főleg első gyermeknél.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF156/00 Bimbóvédő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ez a rész a termékkel kapcsolatos fogyasztói véleményeket tartalmazza. A Philips elhatárolja magát a vásárlók által ebben a fejezetben megadott tartalmaktól, következésképpen az itt található, a termék használatával kapcsolatos bármely műszaki információ és/vagy tanács nem minősül a Philips által kiadott hivatalos információnak.