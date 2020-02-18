2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az alapvető kényelemért
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
4.9
5-ből
126
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Ica90
18/02/2020
Magyarország
Szép kinézet, védőkupak
Többféle cumit is kipróbáltunk, ez vált be a legjobban a kislányunknál. A védőkupak nagyon hasznos, így könnyen hordozható pl. táskában tartalék cumiként is.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/36 Klasszikus játszócumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/36 Klasszikus játszócumi
Narus
17/02/2020
Magyarország
Imádja a kislányom
Nagyon megbízható termék.könnyen tárolható sterilizáltató.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/23 Klasszikus játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/23 Klasszikus játszócumi
Mayus
21/10/2019
Magyarország
Konnyu tisztitas, kivalo minoseg
Egyik gyermekem se volt cumis, de ok sem egyformak. Jo minosege es kedves kis mintaja miatt valasztottam hosszas keresgeles utan ezt, es nem csalodtam! Nem lett cumizavaros es nem is cumifuggo, 2-3 naponta hasznaljuk csak ha epp igenyli.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/35 Klasszikus játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/35 Klasszikus játszócumi
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012
Az év gyártója – 2014