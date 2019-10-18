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Összes sorozat

  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

Gyártás megszűnt

Philips AventKlasszikus játszócumi

SCF169/44

4.8
| (85) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
Nyugtassa meg gyermekét a nap bármely szakában a Philips Avent Classic cumival. A többféle színben kapható, fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja a gyermek fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Élénk, vidám színű játszócumi

Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

  • Az alapvető kényelemért

  • 6-18 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Biztonsági fogantyú a könnyű eltávolításért

Biztonsági fogantyú a könnyű eltávolításért

A biztonsági fogantyú segítségével bármikor eltávolíthatja gyermeke cumiját. Még a kis kezek is meg tudják fogni!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

85

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Gyermekem imádja.

Csak ezzel a cumival hajlandó elaludni a kisfiam. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi

19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű termék.

Kiváló termék, nagyon bevált. A sok rágcsálásnak nyoma sincs rajta. A rendszeres mosás, sterilizálás ellenére a minták nincsenek lekopva.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Nagyon jó termék,kisfiam nagyon szereti,színe eleje miatt könnyű megtalálni ha leesik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/14 Klasszikus játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/14 Klasszikus játszócumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  4. Az év gyártója – 2014