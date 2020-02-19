2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Szellőzés és megnyugvás
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.
A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
4.9
5-ből
25
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
RstClaudia
03/07/2018
România
Cea mai buna suzeta, acceptata din prima!
Recenzie din campania Philips Avent- Cea mai buna suzeta...bebelina mea a acceptat o inca din maternitate, ne ajuta mult si acum in perioada cand colicii ne dau mari batai de cap. Recomand !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber
Mira91
27/06/2018
România
Foarte bune!
Sunt cele mai bune, înainte de a le cumpără am mai încercat suzeta de la alte 5 firme și nu m-am ales decât cu o colectie...Sunt singurele pe care fetita mea le accepta.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012
Az év gyártója – 2014