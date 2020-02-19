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Összes sorozat

  • Fogszabályozós, BPA-mentes
  • Fogszabályozós, BPA-mentes
  • Fogszabályozós, BPA-mentes
  • Fogszabályozós, BPA-mentes
  • Fogszabályozós, BPA-mentes
  • Fogszabályozós, BPA-mentes

Gyártás megszűnt

Philips AventDivatos cumik

SCF172/21

4.9
| (25) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Fogszabályozós, BPA-mentes
A Philips Avent fogszabályozós, összeharapható és szimmetrikus játszócumik a baba szájpadlása, fogai és ínye természetes fejlődésének figyelembevételével készülnek. Minden Philips Avent játszócumi szilikonból készül, szag- és ízmentes. A termék színe változhat.
Összes előny megtekintése

Élénk, vidám színű, állatos játszócumi

Fogszabályozós, BPA-mentes

  • 3-6 hó

  • BPA-mentes

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.

Gyermekbarát szilikon játszócumik

Gyermekbarát szilikon játszócumik

A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.

Rápattintható védőkupak

Rápattintható védőkupak

Higiénikusan tartja a sterilizált cumit

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

25

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

4
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19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

03/07/2018

România

România

Cea mai buna suzeta, acceptata din prima!

Recenzie din campania Philips Avent- Cea mai buna suzeta...bebelina mea a acceptat o inca din maternitate, ne ajuta mult si acum in perioada cand colicii ne dau mari batai de cap. Recomand !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber

27/06/2018

România

România

Foarte bune!

Sunt cele mai bune, înainte de a le cumpără am mai încercat suzeta de la alte 5 firme și nu m-am ales decât cu o colectie...Sunt singurele pe care fetita mea le accepta.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.

  2. 10-ből 9 csecsemő elfogadja a Philips Avent cumit (online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012)