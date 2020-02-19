2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
3-6 hó
BPA-mentes
A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.
A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.
Higiénikusan tartja a sterilizált cumit
4.9
5-ből
25
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
RstClaudia
03/07/2018
România
Cea mai buna suzeta, acceptata din prima!
Recenzie din campania Philips Avent- Cea mai buna suzeta...bebelina mea a acceptat o inca din maternitate, ne ajuta mult si acum in perioada cand colicii ne dau mari batai de cap. Recomand !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/02 Suzete cu flux liber
Mira91
27/06/2018
România
Foarte bune!
Sunt cele mai bune, înainte de a le cumpără am mai încercat suzeta de la alte 5 firme și nu m-am ales decât cu o colectie...Sunt singurele pe care fetita mea le accepta.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF172/18 Suzete cu flux liber
Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.
10-ből 9 csecsemő elfogadja a Philips Avent cumit (online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012)