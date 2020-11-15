Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

12

ó

:

52

p

:

07

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor

Gyártás megszűnt

Philips AventÉjszakai játszócumi

SCF176/18

4.1
| (8) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
Nyugtassa meg gyermekét lefekvéskor a Philips Avent Classic Night Time cumival: fluoreszkáló fogantyújának köszönhetően a sötétben is könnyű megtalálni. Miközben gyermeke alszik, a fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Különleges fluoreszkáló fogantyú

Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor

  • Fluoreszkáló fogantyúval

  • 0–6 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Találja meg még könnyebben lefekvéskor a fluoreszkáló fogantyút

Találja meg még könnyebben lefekvéskor a fluoreszkáló fogantyút

Tudjuk milyen fontos a picik visszaaltatása. A különleges, sötétben fluoreszkáló fogantyú segít abban, hogy megtalálja a cumit anélkül, hogy lámpát kapcsolna.*

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.1

5-ből

8

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

3
2

15/11/2020

Magyarország

Magyarország

A babám imádja, igazi játszócumi

Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.

Előnyök

Forma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Éjszakai játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Éjszakai játszócumi

31/10/2017

România

România

Pe noi ne ajută foarte mult

Am folosit suzeta încă din spital. E perfectă pentru somn. Pe fetita mea o liniștea foarte mult când avea colici şi nu numai. Când adoarme îi cade din guriţă, iar dacă se trezeşte noaptea şi îi dau suzeta este când mai adoarme, depinde cât de înfometată e.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/28 Suzetă de noapte

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/28 Suzetă de noapte

28/07/2020

Україна

Україна

наши первые пустышки

Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Нічна пустушка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Нічна пустушка

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Használat előtt hagyja, hogy a sötétben fluoreszkáló fogantyú fényt kapjon.

  2. Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012

  3. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  4. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  5. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  6. Az év gyártója – 2014