2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
3-6 hó
BPA-mentes
A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.
A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.
Higiénikusan tartja a sterilizált cumit
4.6
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Rux02
07/05/2019
România
Utila
Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/20 Suzete de noapte
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/20 Suzete de noapte
Joanna1410
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc
Gosia7
13/02/2015
Polska
Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania
Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc
Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.
10-ből 9 csecsemő elfogadja a Philips Avent cumit (online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012)