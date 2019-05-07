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Összes sorozat

  • Fluoreszkáló, BPA mentes
  • Fluoreszkáló, BPA mentes
  • Fluoreszkáló, BPA mentes
  • Fluoreszkáló, BPA mentes

Gyártás megszűnt

Philips AventÉjszakai cumik

SCF176/21

4.6
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Fluoreszkáló, BPA mentes
A Philips Avent fogszabályozós, összeharapható és szimmetrikus játszócumik a baba szájpadlása, fogai és ínye természetes fejlődésének figyelembevételével készülnek. Minden Philips Avent játszócumi szilikonból készül, szag- és ízmentes. A termék színe változhat.
Összes előny megtekintése

Játszócumi különleges fluoreszkáló fogantyúval.

Fluoreszkáló, BPA mentes

  • 3-6 hó

  • BPA-mentes

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.

Gyermekbarát szilikon játszócumik

Gyermekbarát szilikon játszócumik

A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.

Rápattintható védőkupak

Rápattintható védőkupak

Higiénikusan tartja a sterilizált cumit

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/20 Suzete de noapte

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/20 Suzete de noapte

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/21 Smoczki na noc

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.

  2. 10-ből 9 csecsemő elfogadja a Philips Avent cumit (online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012)