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  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
  • Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
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Gyártás megszűnt

Philips AventÉjszakai játszócumi

SCF176/22

4.1
| (17) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor
Nyugtassa meg gyermekét lefekvéskor a Philips Avent Classic Night Time cumival: fluoreszkáló fogantyújának köszönhetően a sötétben is könnyű megtalálni. Miközben gyermeke alszik, a fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Különleges fluoreszkáló fogantyú

Egyszerű megnyugtatás lefekvéskor

  • Fluoreszkáló fogantyúval

  • 6-18 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Találja meg még könnyebben lefekvéskor a fluoreszkáló fogantyút

Találja meg még könnyebben lefekvéskor a fluoreszkáló fogantyút

Tudjuk milyen fontos a picik visszaaltatása. A különleges, sötétben fluoreszkáló fogantyú segít abban, hogy megtalálja a cumit anélkül, hogy lámpát kapcsolna.*

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.1

5-ből

17

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

2

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ezt a terméket imádja a lányom.

A világító fogantyúnak köszönhetően éjjel is könnyű megtalálni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Éjszakai játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Éjszakai játszócumi

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó a kialakítása az éjszakára

Nehezebben esik ki a baba szájából az éjszaka, mint a többi cumi, így kevesebbszer kel fel. Nem okoz cumizavart!

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/22 Éjszakai játszócumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/22 Éjszakai játszócumi

18/06/2019

România

România

Merita banii

„Recenzie din campania Philips Avent” Merita banii, foarte moi, aspect plăcut , ușor de utilizat,ușor de spălat, și chiar se vede noaptea fosforescent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Suzetă de noapte

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Suzetă de noapte

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Használat előtt hagyja, hogy a sötétben fluoreszkáló fogantyú fényt kapjon.

  2. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  3. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  4. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  5. Az év gyártója – 2014