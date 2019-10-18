2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Fluoreszkáló fogantyúval
6-18 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Tudjuk milyen fontos a picik visszaaltatása. A különleges, sötétben fluoreszkáló fogantyú segít abban, hogy megtalálja a cumit anélkül, hogy lámpát kapcsolna.*
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
4.1
5-ből
17
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Bea113
18/10/2019
Magyarország
Ezt a terméket imádja a lányom.
A világító fogantyúnak köszönhetően éjjel is könnyű megtalálni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Éjszakai játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Éjszakai játszócumi
Timi90
17/08/2019
Magyarország
Nagyon jó a kialakítása az éjszakára
Nehezebben esik ki a baba szájából az éjszaka, mint a többi cumi, így kevesebbszer kel fel. Nem okoz cumizavart!
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/22 Éjszakai játszócumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/22 Éjszakai játszócumi
Crinutza
18/06/2019
România
Merita banii
„Recenzie din campania Philips Avent” Merita banii, foarte moi, aspect plăcut , ușor de utilizat,ușor de spălat, și chiar se vede noaptea fosforescent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Suzetă de noapte
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/24 Suzetă de noapte
Használat előtt hagyja, hogy a sötétben fluoreszkáló fogantyú fényt kapjon.
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Az év gyártója – 2014