2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Fluoreszkáló fogantyúval
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Tudjuk milyen fontos a picik visszaaltatása. A különleges, sötétben fluoreszkáló fogantyú segít abban, hogy megtalálja a cumit anélkül, hogy lámpát kapcsolna.*
A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
4.1
5-ből
8
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Zebra27hhhhhh
15/11/2020
Magyarország
A babám imádja, igazi játszócumi
Kisbabám nagyon szereti, imádja forgatni a kis kezében. Annak ellenére, hogy nem egy kimondottan nagy cumis, imád játszani vele. Külön élvezi, hogy van rajta az a kis lifegő fogantyú, ami a mai cumikon már egyáltalán nincs. Hol kiveszi a szájából, hol visszateszi. Nagyon-nagyon könnyű, úhogy az sem baj, ha néha a kis pofikájára ejti. Nekünk bevált.
Előnyök
Forma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Éjszakai játszócumi
Sorina06
31/10/2017
România
Pe noi ne ajută foarte mult
Am folosit suzeta încă din spital. E perfectă pentru somn. Pe fetita mea o liniștea foarte mult când avea colici şi nu numai. Când adoarme îi cade din guriţă, iar dacă se trezeşte noaptea şi îi dau suzeta este când mai adoarme, depinde cât de înfometată e.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/28 Suzetă de noapte
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/28 Suzetă de noapte
Salii
28/07/2020
Україна
наши первые пустышки
Это наши первые и самые любимые пустышки, ребенок все ещё с удовольствием берет (хотя нам уже больше 6 месяцев...и есть другие соответсвующие возрасту) Очень удобно, что есть индивидуальные колпачки. В темноте светятся, но не долго.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Нічна пустушка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF176/18 Нічна пустушка
Használat előtt hagyja, hogy a sötétben fluoreszkáló fogantyú fényt kapjon.
Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Az év gyártója – 2014