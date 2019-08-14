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Összes sorozat

  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára

Gyártás megszűnt

Philips AventLevegőlyukas játszócumik

SCF178/14

4.9
| (33) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
Gondoskodjon gyermeke bőrének szellőzéséről a Philips Avent Freeflow légáteresztő cumival. A 6 levegőnyílással ellátott hajlított lap lehetővé teszi a bőrirritáció csökkentését. E fogszabályzós összeharapható cumi nem zavarja gyermeke fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik a bőr lélegzését

Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára

  • Szellőzés és megnyugvás

  • 6-18 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 1 db-os

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

33

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez egy kiváló termék.

A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik

07/05/2019

România

România

Super

Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/23 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/23 Suzete cu flux liber

19/03/2019

România

România

Nota 10

Bebelușa mea are doar 5 luni. Am achiziționat acest produs cu gândul de a îl da când va împlini 6 luni însă când am vrut sa testez dacă îl acceptă am rămas surprinsă să văd că nu i o mai puteam scoate din guriță. Atât de mult i a plăcut încât le folosim de pe acum. Bravo Philips. Mulțumim.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/14 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/14 Suzete cu flux liber

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  4. Az év gyártója – 2014