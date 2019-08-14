2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Szellőzés és megnyugvás
6-18 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
4.9
5-ből
33
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Doubleye85
14/08/2019
Magyarország
Ez egy kiváló termék.
A cumi pajzsának kialakítása kényelmes használatot biztosít, nem nyomja a baba orrát, állát.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/28 Avent Légáteresztő játszócumik
Adina29
07/05/2019
România
Super
Bebelușului meu ii plac foarte mult. Sunt moi și comode. Cutia de transport o folosesc și că sterilizator
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/23 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/23 Suzete cu flux liber
Boncota
19/03/2019
România
Nota 10
Bebelușa mea are doar 5 luni. Am achiziționat acest produs cu gândul de a îl da când va împlini 6 luni însă când am vrut sa testez dacă îl acceptă am rămas surprinsă să văd că nu i o mai puteam scoate din guriță. Atât de mult i a plăcut încât le folosim de pe acum. Bravo Philips. Mulțumim.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/14 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF178/14 Suzete cu flux liber
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Az év gyártója – 2014