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Összes sorozat

  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
  • Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára

Gyártás megszűnt

Philips AventLevegőlyukas játszócumik

SCF180/23

4.7
| (19) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára
Gondoskodjon gyermeke bőrének szellőzéséről a Philips Avent Freeflow légáteresztő cumival. A fokozott szellőzés érdekében a cumi lapján 6 levegőnyílás található a bőrirritáció csökkentéséért. Ez a fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja gyermeke fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik a bőr lélegzését

Biztosítják a szellőzést az érzékeny bőr számára

  • Szellőzés és megnyugvás

  • 0–6 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

10-ből 9 csecsemő elfogadja cumijainkat*

A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

19

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

3
2

06/06/2019

România

România

Foarte utila

Fetita a aceptat suzeta imediat si o folosim ori de cate ori vrem sa o calmam. Designul este placut si ergonomic.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber

04/07/2018

România

România

Acest produs are caracteristici extraordinare

Recomand cu placere♥️ Ambii copii au folosit și încă folosim pentru cel mai mic.. Atât suzi cât și biberoanele!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber

28/06/2018

România

România

Este foarte confortabila.

Este foarte practica,confortabila pentru ca are acele mici gauri de aerisire.Asadar nu exista riscul unei iritatii.Designul este foarte frumos,iar ca si pret este destul de accesibil.Sunt super incantata de produsele Philips.Recomand cu mare incredere,pentru ca si eu sunt mamica.Multumesc ,Philips

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/24 Suzete cu flux liber

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/24 Suzete cu flux liber

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  4. Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012

  5. Az év gyártója – 2014