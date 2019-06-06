2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Szellőzés és megnyugvás
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.
A babák tudják, hogy mit szeretnek! Megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a Philips Avent cumira. Az eredmény: 10-ből 9 csecsemő elfogadta.*
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
4.7
5-ből
19
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
AdrianaI
06/06/2019
România
Foarte utila
Fetita a aceptat suzeta imediat si o folosim ori de cate ori vrem sa o calmam. Designul este placut si ergonomic.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber
Cristina09
04/07/2018
România
Acest produs are caracteristici extraordinare
Recomand cu placere♥️ Ambii copii au folosit și încă folosim pentru cel mai mic.. Atât suzi cât și biberoanele!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/23 Suzete cu flux liber
Ramona83g
28/06/2018
România
Este foarte confortabila.
Este foarte practica,confortabila pentru ca are acele mici gauri de aerisire.Asadar nu exista riscul unei iritatii.Designul este foarte frumos,iar ca si pret este destul de accesibil.Sunt super incantata de produsele Philips.Recomand cu mare incredere,pentru ca si eu sunt mamica.Multumesc ,Philips
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/24 Suzete cu flux liber
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF180/24 Suzete cu flux liber
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Online tesztelés alapján 100 anyuka segítségével, Egyesült Királyság, 2012
Az év gyártója – 2014