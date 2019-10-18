2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az alapvető kényelemért
6-18 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
A biztonsági fogantyú segítségével bármikor eltávolíthatja gyermeke cumiját. Még a kis kezek is meg tudják fogni!
4.8
5-ből
85
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jenni
18/10/2019
Magyarország
Gyermekem imádja.
Csak ezzel a cumival hajlandó elaludni a kisfiam. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi
BZsóka
19/08/2019
Magyarország
Kiváló minőségű termék.
Kiváló termék, nagyon bevált. A sok rágcsálásnak nyoma sincs rajta. A rendszeres mosás, sterilizálás ellenére a minták nincsenek lekopva.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF169/37 Klasszikus játszócumi
kalocsa18
18/01/2019
Magyarország
Nagyon jó
Nagyon jó termék,kisfiam nagyon szereti,színe eleje miatt könnyű megtalálni ha leesik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/14 Klasszikus játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF182/14 Klasszikus játszócumi
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Az év gyártója – 2014