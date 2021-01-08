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Összes sorozat

  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
  • Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését

Gyártás megszűnt

Philips AventSpeciális fogszabályozós játszócumik

SCF184/14

Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
A Philips Avent SCF184/14 speciális fogszabályozós cumit a száj és a fogak egészséges fejlődéséhez tervezték. Az összes játszócumink szilikonból készül, íztelen és szagtalan. A színük változó lehet.
Összes előny megtekintése

Dr. Hagemann vezető fogszabályzó szakorvos segítségével kifejlesztve

Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését

  • 6-18 hó

Egyedülálló „szárnyak”

Egyedülálló „szárnyak”

A továbbfejlesztett fogszabályozós cumi egyedülálló szárnyai minimalizálják az ínyre és a fejlődő fogakra eső nyomást. A szárnyak szélesebbé teszik a cumit, így a baba szopása által kifejtett nyomóerő sokkal arányosabban oszlik el, kevesebb nyomást gyakorolva egy-egy fogra.

Formázott cumi

Formázott cumi

A cumi formája a baba nyelvét természetes pozícióban tartja.

Rápattintható higiénikus védőkupak

Rápattintható higiénikus védőkupak

A sterilizált játszócumit higiénikusan tartja.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.