2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF184/14
6-18 hó
A továbbfejlesztett fogszabályozós cumi egyedülálló szárnyai minimalizálják az ínyre és a fejlődő fogakra eső nyomást. A szárnyak szélesebbé teszik a cumit, így a baba szopása által kifejtett nyomóerő sokkal arányosabban oszlik el, kevesebb nyomást gyakorolva egy-egy fogra.
A cumi formája a baba nyelvét természetes pozícióban tartja.
A sterilizált játszócumit higiénikusan tartja.
Értékelések
Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.