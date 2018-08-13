2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
0 hó.+
A csíptető rendkívül széles nyílásának köszönhetően igazán egyszerű felerősíteni a cumicsíptetőt a baba ruházatára, akár egy kézzel is
a csíptető nem hagy nyomot a baba ruháján
Minden fogógyűrűvel ellátott játszócumihoz
5.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
RalucaMiruna
13/08/2018
România
Cel mai bun
Sincer cel mai bun din cate am incercat (calitate, lunigme, finisaj, aspect, etc). Caut sa mai cumpar de rezerva si peste tot se vinde foarte repede. Il folosim de la nastere, si inca o sa-l mai folosim, bebelusul avand acum 10 luni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Spona na dudlík
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Spona na dudlík
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Кліпса для пустушки
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Кліпса для пустушки