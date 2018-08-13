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Összes sorozat

  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi
  • Használatával mindig kéznél van a játszócumi

Gyártás megszűnt

Játszócumi csiptető&lt;br>

SCF185/00

5
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Használatával mindig kéznél van a játszócumi
A Philips Avent cumicsíptető segítségével a játszócumi mindig kéznél van gyermekének és tiszta marad. A cumicsíptető könnyen rögzíthető, és nem hagy nyomot a baba ruházatán. Három divatos színben kapható.
Összes előny megtekintése

Divatos, színes kialakítású játszócumi

Használatával mindig kéznél van a játszócumi

  • 0 hó.+

Könnyen felcsíptethető

A csíptető rendkívül széles nyílásának köszönhetően igazán egyszerű felerősíteni a cumicsíptetőt a baba ruházatára, akár egy kézzel is

Kíméletes a ruhákhoz

a csíptető nem hagy nyomot a baba ruháján

Korszerű kivitel

Minden fogógyűrűvel ellátott játszócumihoz

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

13/08/2018

România

România

Cel mai bun

Sincer cel mai bun din cate am incercat (calitate, lunigme, finisaj, aspect, etc). Caut sa mai cumpar de rezerva si peste tot se vinde foarte repede. Il folosim de la nastere, si inca o sa-l mai folosim, bebelusul avand acum 10 luni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Avent Clemă pentru suzetă

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Spona na dudlík

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Spona na dudlík

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Кліпса для пустушки

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF185/00 Кліпса для пустушки

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.