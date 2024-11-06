Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

12

ó

:

44

p

:

40

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Támogatja a gyermeke fejlődését
  • Támogatja a gyermeke fejlődését
  • Támogatja a gyermeke fejlődését
  • Támogatja a gyermeke fejlődését
  • Támogatja a gyermeke fejlődését
  • Támogatja a gyermeke fejlődését
  • Támogatja a gyermeke fejlődését
  • Támogatja a gyermeke fejlődését

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent Légáteresztő játszócumik&lt;br>

SCF186/25

4.9
| (70) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a gyermeke fejlődését
A Philips Avent cumi 18 hónap+ támogatja gyermeke fejlődését és a megnyugtatással kapcsolatos igényeinek változását. A harapásálló cumifej nem zavarja a fogak és az íny növekedését, ugyanakkor hatékonyan megnyugtatja a gyermeket. Bájos formák és színek széles választékában kapható.
Összes előny megtekintése

Harapásálló cumifej

Támogatja a gyermeke fejlődését

  • Harapásálló cumifejjel

  • 18 hó+

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Harapásálló cumifej a kis totyogónak

Harapásálló cumifej a kis totyogónak

Ennek a cuminak a harapásálló cumifejét kifejezetten az idősebb csecsemők számára fejlesztették ki.*

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

Az extra levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

A bőrnek lélegeznie kell, és ez különösen igaz a gyermeke bőrére. A cumipajzsunk 6 levegőnyílással rendelkezik az extra légáramlás érdekében, ezáltal csökkentve a bőrirritációt.

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

70

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

3
2

06/11/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊

Előnyök

Tartós, ergonómikus

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik

26/06/2024

Magyarország

Magyarország

Légáteresztő játszócumi

Végetelnül hálás vagyok ennek a cuminak, ugyanis ez volt az egyetlen, amitől meg tudott nyugodni a babánk. A légátteresztő tulajdonságának köszönhetően szellőzött a babánk bőre, illetve maga a kialakítása is nagyon szép. Nekünk nagyon bevált.

Előnyök

szép, praktikus

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik

14/08/2023

Magyarország

Magyarország

Csoda cumi

A 3. Cumi volt , amit kipróbáltunk, nem fogadta el a kislányom egyiket sem. Nagyon jó, hogy nem deformálódik el a fog, illetve kiharapni sem egyszerű. Nagyon szereti a lányom. Jók a színek is!

Előnyök

Fogszabályozós

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF186/25 Avent Légáteresztő játszócumik

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  2. ezt a cumit nem szabad rágóka helyett használni. Az esetleges harapásoknak ellenáll.

  3. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  4. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  5. Az év gyártója – 2014