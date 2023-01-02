2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egyrészes szilikon kialakítás
0-3 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Mivel a Soothie cumi újszülöttekre gyakorolt megnyugtató hatása a szakemberek által is ismert, az egyesült államokbeli kórházakban is gyakran használják.*
A Soothie Shapes némileg különbözik többi cuminktól. Egyedi formájának köszönhetően az ujját is bele tudja helyezni, így a szopás segítésével elmélyítheti gyermekéhez való kötődését.
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
4.8
5-ből
36
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Nani27
02/01/2023
Magyarország
Szomorú, hogy megszűnt
A kislányomnál nagyon bevált, sajnálattal észleltem, hogy megszűnt. Most a világhálón vadászom, hátha valakinél még lapul ilyen maci füles.
Előnyök
Imádtuk
Hátrányok
Hogy megszűnt
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Puppendar
23/02/2020
Magyarország
Nagy kedvenc
Több cumit is kipróbáltunk, de ez a szupercumi. A segítségével hamar megnyugszik a pici fiunk, nagyon szeretjük!
Előnyök
Strapabíró anyag, mellbimbó formájú
Hátrányok
Nem tudok ilyet mondani
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/01 Soothie Shapes cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/01 Soothie Shapes cumi
16/02/2020
Magyarország
Könnyen tisztítható.
A kislányom csak ezt a fajta cumit fogadta el.A másik pedig, hogy sokkal higénikusabb,mint a 'hagyományos' cumik.
Előnyök
Formája miatt, 'szoptatás barát'
Hátrányok
Nincs
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi
A Soothie cumirésze és anyaga megegyezik az egyesült államokbeli modellével, lapja azonban eltérő formájú.
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat