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Összes sorozat

  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést

Gyártás megszűnt

Philips AventSoothie Shapes cumi

SCF194/02

4.8
| (36) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
A Philips Avent Soothie Shapes cumi további lehetőséget kínál arra, hogy elmélyítse gyermekével szembeni kötődését, a különleges egyrészes kialakításnak köszönhetően ugyanis a cumiba az ujját is be tudja dugni. Az orvosi szilikonból készült Soothie Shapes cumi könnyen tisztítható.
Összes előny megtekintése

Rugalmas orvosi szilikon

Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést

  • Egyrészes szilikon kialakítás

  • 0-3 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Egyesült államokbeli kórházakban használt

Egyesült államokbeli kórházakban használt

Mivel a Soothie cumi újszülöttekre gyakorolt megnyugtató hatása a szakemberek által is ismert, az egyesült államokbeli kórházakban is gyakran használják.*

A különleges kialakítás elősegíti a kötődés elmélyülését

A különleges kialakítás elősegíti a kötődés elmélyülését

A Soothie Shapes némileg különbözik többi cuminktól. Egyedi formájának köszönhetően az ujját is bele tudja helyezni, így a szopás segítésével elmélyítheti gyermekéhez való kötődését.

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

36

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

1

02/01/2023

Magyarország

Magyarország

Szomorú, hogy megszűnt

A kislányomnál nagyon bevált, sajnálattal észleltem, hogy megszűnt. Most a világhálón vadászom, hátha valakinél még lapul ilyen maci füles.

Előnyök

Imádtuk

Hátrányok

Hogy megszűnt

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagy kedvenc

Több cumit is kipróbáltunk, de ez a szupercumi. A segítségével hamar megnyugszik a pici fiunk, nagyon szeretjük!

Előnyök

Strapabíró anyag, mellbimbó formájú

Hátrányok

Nem tudok ilyet mondani

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/01 Soothie Shapes cumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/01 Soothie Shapes cumi

16/02/2020

Magyarország

Magyarország

Könnyen tisztítható.

A kislányom csak ezt a fajta cumit fogadta el.A másik pedig, hogy sokkal higénikusabb,mint a 'hagyományos' cumik.

Előnyök

Formája miatt, 'szoptatás barát'

Hátrányok

Nincs

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/02 Soothie Shapes cumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A Soothie cumirésze és anyaga megegyezik az egyesült államokbeli modellével, lapja azonban eltérő formájú.

  2. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  3. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  4. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat