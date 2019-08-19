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Összes sorozat

  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
  • Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést

Gyártás megszűnt

Philips AventSoothie Shapes cumi

SCF194/04

3.9
| (14) Értékelések
Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést
A Philips Avent Soothie Shapes cumi további lehetőséget kínál arra, hogy elmélyítse gyermekével szembeni kötődését, a különleges egyrészes kialakításnak köszönhetően ugyanis a cumiba az ujját is be tudja dugni. Az orvosi szilikonból készült Soothie Shapes cumi könnyen tisztítható.
Összes előny megtekintése

Rugalmas orvosi szilikon

Elősegíti a természetes szopási mozdulatokat és a kötődést

  • Egyrészes szilikon kialakítás

  • 3-18 hónap

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Egyesült államokbeli kórházakban használt

Egyesült államokbeli kórházakban használt

Mivel a Soothie cumi újszülöttekre gyakorolt megnyugtató hatása a szakemberek által is ismert, az egyesült államokbeli kórházakban is gyakran használják.*

A különleges kialakítás elősegíti a kötődés elmélyülését

A különleges kialakítás elősegíti a kötődés elmélyülését

A Soothie Shapes némileg különbözik többi cuminktól. Egyedi formájának köszönhetően az ujját is bele tudja helyezni, így a szopás segítésével elmélyítheti gyermekéhez való kötődését.

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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3.9

5-ből

14

Értékelések

19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper cumi

3 hónapos kislányom semmilyen cumit nem fogadott el, az ujját szopizta, aminek nem örültünk. Hosszas keresés után találtam rá erre a nagyon egyedi cumira, amit elég gyorsan megszeretett. Nagyon tetszik az egyedi kialakítása, a könnyű tisztíthatóság és, hogy könnyen vissza tudom tenni a szájába ha kiesik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó tulajdonsági vannak

Kislányom imádja ezt a cumit csak ezt fogadja el, és mióta fogzás időszak van minden részét tudja rágni

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi

27/04/2021

România

România

Bebelusa mea o adora

Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!

Hátrányok

Prea mare și greoaie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/04 Suzetă Soothie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/04 Suzetă Soothie

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  2. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  3. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  4. A Soothie cumirésze és anyaga megegyezik az egyesült államokbeli modellével, lapja azonban eltérő formájú.