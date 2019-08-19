2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF194/04
Egyrészes szilikon kialakítás
3-18 hónap
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Mivel a Soothie cumi újszülöttekre gyakorolt megnyugtató hatása a szakemberek által is ismert, az egyesült államokbeli kórházakban is gyakran használják.*
A Soothie Shapes némileg különbözik többi cuminktól. Egyedi formájának köszönhetően az ujját is bele tudja helyezni, így a szopás segítésével elmélyítheti gyermekéhez való kötődését.
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
3.9
5-ből
14
Értékelések
manci36
19/08/2019
Magyarország
Szuper cumi
3 hónapos kislányom semmilyen cumit nem fogadott el, az ujját szopizta, aminek nem örültünk. Hosszas keresés után találtam rá erre a nagyon egyedi cumira, amit elég gyorsan megszeretett. Nagyon tetszik az egyedi kialakítása, a könnyű tisztíthatóság és, hogy könnyen vissza tudom tenni a szájába ha kiesik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Ancika
16/08/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonsági vannak
Kislányom imádja ezt a cumit csak ezt fogadja el, és mióta fogzás időszak van minden részét tudja rágni
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/05 Soothie Shapes cumi
Flory2727
27/04/2021
România
Bebelusa mea o adora
Fetița mea o adora! Într-adevăr este foarte mare și greoaie , dar cu toate astea este suzeta ei favorita din spital. S-a născut prematur la 31 săptămâni și este suzeta ei de când a făcut 34 săptămâni gestaționale și chiar și-o tine singurică cu mânuța, cred ca asta este și motivul pentru care ii place. O recomand!
Hátrányok
Prea mare și greoaie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/04 Suzetă Soothie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF194/04 Suzetă Soothie
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
A Soothie cumirésze és anyaga megegyezik az egyesült államokbeli modellével, lapja azonban eltérő formájú.