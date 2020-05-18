2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
0–6 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
A Philips Avent játszócumi könnyű eltávolításához
A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.
A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
zdenda52
18/05/2020
Česká republika
Nejoblíbenější dudlík u syna
Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Šidítko Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Šidítko Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic
Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.