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Összes sorozat

  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
  • Fogszabályozós, a maximális komfortért
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Gyártás megszűnt

Philips AventKlasszikus játszócumi

SCF196/18

5
| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Fogszabályozós, a maximális komfortért
A Philips Avent fogszabályozós, összeharapható és szimmetrikus játszócumik a baba szájpadlása, fogai és ínye természetes fejlődésének figyelembevételével készülnek. Minden Philips Avent játszócumi szilikonból készül, szag- és ízmentes. A termék színe változhat.
Összes előny megtekintése

Élénk, vidám színű játszócumi

Fogszabályozós, a maximális komfortért

  • 0–6 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Biztonsági gyűrű

Biztonsági gyűrű

A Philips Avent játszócumi könnyű eltávolításához

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

Fogszabályozós, szimmetrikus, összeharapható cumi

A Philips Avent lapos, csepp alakú és szimmetrikus játszócumik figyelembe veszik a kisbaba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését. Az sem okoz gondot, ha fordítva van a szájában.

Gyermekbarát szilikon játszócumik

Gyermekbarát szilikon játszócumik

A Philips Avent szilikon cumi íztelen és szagtalan, ezért kisbabája könnyebben elfogadja. A szilikon sima, áttetsző, könnyen tisztítható, és nem válik ragadóssá. A játszócumi ellenálló, tartós, és a használat során sem veszti el formáját, és nem színeződik el.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejoblíbenější dudlík u syna

Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Šidítko Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Šidítko Classic

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF196/18 Пустушка Classic

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.