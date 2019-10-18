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  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
  • Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

Gyártás megszűnt

Philips AventKlasszikus játszócumi

SCF197/01

4.8
| (5) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás
Nyugtassa meg gyermekét a nap bármely szakában a Philips Avent Classic cumival. A többféle színben kapható, fogszabályzós, összeharapható cumi nem zavarja a gyermek fogainak fejlődését.
Összes előny megtekintése

Élénk, vidám színű játszócumi

Gyermeke mindennapi kényelmét figyelembe vevő kialakítás

  • Az alapvető kényelemért

  • 6-18 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

A fogak természetes fejlődését figyelembe véve lett kifejlesztve

Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Díjnyertes telephelyünkön, az Egyesült Királyságban készült

Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*

Biztonsági fogantyú a könnyű eltávolításért

Biztonsági fogantyú a könnyű eltávolításért

A biztonsági fogantyú segítségével bármikor eltávolíthatja gyermeke cumiját. Még a kis kezek is meg tudják fogni!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

5

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.

Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

14/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja duda

Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Duda varalica Classic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Duda varalica Classic

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  3. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  4. Az év gyártója – 2014