2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az alapvető kényelemért
6-18 hó
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 db-os
Az összeharapható szilikon cumink szimmetrikus alakkal rendelkezik, amely nem zavarja a baba szájpadlásának, fogainak és ínyének fejlődését.
Biztos lehet benne, hogy a gyermeke kényelme jó kezekben van. A játszócumi a díjnyertes telephelyünkön az Egyesült Királyságban készült.*
A biztonsági fogantyú segítségével bármikor eltávolíthatja gyermeke cumiját. Még a kis kezek is meg tudják fogni!
4.8
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ituka23
18/10/2019
Magyarország
A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.
Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Duda varalica Classic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/22 Duda varalica Classic
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit
A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat
Az év gyártója – 2014