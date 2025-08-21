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Összes sorozat

  • Segít megnyugtatni a baba fájó ínyét a fogzás alatt
  • Segít megnyugtatni a baba fájó ínyét a fogzás alatt
  • Segít megnyugtatni a baba fájó ínyét a fogzás alatt
  • Segít megnyugtatni a baba fájó ínyét a fogzás alatt

Gyártás megszűnt

Philips AventElefántos rágóka

SCF199/00

Segít megnyugtatni a baba fájó ínyét a fogzás alatt
A Philips Avent rágóka a fogzás fájdalmainak csillapítására lett kialakítva. Hűtőszekrényben hűthető, így még inkább megnyugtathatja a baba fájó ínyét a fogzás alatt
Összes előny megtekintése

Az elülső, a középtájon elhelyezkedő és a hátsó fogakhoz is elér

Segít megnyugtatni a baba fájó ínyét a fogzás alatt

  • 3 hó.+

  • Elülső, középtájon lévő és hátsó fogak

Megnyugtatja és masszírozza a fájó fogínyt

A kis súlyú kivitelnek köszönhetően a baba könnyen meg tudja fogni

A kis súlyú kivitelnek köszönhetően a baba könnyen meg tudja fogni

Hűtse hűtőszekrényben az extra kényelemért

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.