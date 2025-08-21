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Cumik
Összes sorozat
Philips Avent Elefántos rágóka
Gyártás megszűnt
SCF199/00
3 hó.+
Elülső, középtájon lévő és hátsó fogak
A kis súlyú kivitelnek köszönhetően a baba könnyen meg tudja fogni
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