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Összes sorozat

  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
  • A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent ultra puha játszócumi&lt;br>

SCF212/22

4.9
| (345) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket

1 díj

A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára
A Philips Avent ultra soft játszócumi megfelelő gondoskodást biztosít az érzékeny bőr számára. A rendkívül puha*, rugalmas cumipajzsunk követi a baba arcának vonalát, így kevésbé hagy nyomot az arcon, és kevésbé irritálja azt, ezáltal kényelmesebb megnyugtatást biztosít.
Összes előny megtekintése

A rugalmas cumipajzs kényelmes illeszkedést biztosít

A legpuhább cumi – a baba érzékeny bőre számára

  • hihetetlenül puha és rugalmas

  • 6-18 hó

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 db-os

Puha, rugalmas cumipajzs, mely kevésbé hagy nyomot a bőrön és kevésbé dörzsöli azt

Puha, rugalmas cumipajzs, mely kevésbé hagy nyomot a bőrön és kevésbé dörzsöli azt

Az érzékeny bőr extra gondoskodást igényel. A cumipajzs technológiának köszönhetően a cumi kíméletesebben követi a baba arcának természetes vonalait a kényelmes illeszkedés érdekében. Kevésbé hagy nyomot a gyermeke bőrén, illetve kevésbé dörzsöli azt.

Lekerekített cumipajzs a mindennapos extra kényelem érdekében

Lekerekített cumipajzs a mindennapos extra kényelem érdekében

A lekerekített cumipajzsunk minimalizálja a nyomást, így gyengéd a gyermeke arcához, és kényelmes megnyugtatást biztosít.

A babák a világ minden részén imádják*

A babák a világ minden részén imádják*

Amikor megkérdeztük az anyukákat, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a texturált szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra soft és ultra air játszócumijainkat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image AWARD-961244

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

345

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

07/12/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

max O.K.!!

Az unokám egyből elfogatta az elöző cumija helyett max O.K.!!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ultra soft SCF091/09 cumi

09/03/2021

Magyarország

Magyarország

A termék minőségben és funciójában is kiváló!

Teljes mértékben örülök, hogy a baba kelengye vásárláskor az avent termékek mellett döntöttünk. Mind minőségileg felűl múlja más gyártók termékeit, tökéletes a cumi kialakitása, nem nagy cumi teljesen megfelelő méretű a pici szájjához. Mi nagyon szeretjük, a következő babámnak is ezt fogom választani és ismerőseimnek is bátran ajánlom! Ingyenesen kaptunk más gyártók cumijait termék mintaként, de meg sem közelíti sem minőségben és kialakitásban!!!

Előnyök

Tökéletes

Hátrányok

Nincs ilyen!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF227/20 Avent extra puha játszócumi

17/02/2020

Magyarország

Magyarország

Legjobb cumi

A kisfiam a kezdetektől fogva a philips avent cumikat használja és nagyon szereti. Nem is próbáltunk semmi mást, egyből telitalálat volt. Azóta több garnitúrát is beszereztünk már és a jövőben is csak ilyen cumikat fogunk használni, a korának megfelelőt.

Előnyök

A kisbabám szereti

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF222/20 Avent extra puha játszócumi

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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egészségügyi szakemberek és anyukák részvételével fejlesztve

  2. 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

  3. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit

  4. Az 1. számú nemzetközi játszócumi márka

  5. A termékválasztékunk minden fejlődési szakaszban támogatja az anyukákat és babákat

  6. A felmérésben részt vett anyukák 85%-a ezt a játszócumit puhábbnak érzi nyolc másik vezető márka hasonló típusaihoz képest. Független kutatás, Egyesült Államok, 2017. február.